Fausto Puglisi: "Il mio Roberto Cavalli wild e sexy"

Per la prossima stagione richiami Seventies, tocchi di denin e citazioni primi anni 2000. Lo stilista: "E' very Cavalli"

"E’ una collezione very Cavalli. Non c’è nessun brand così adatto al periodo in cui viviamo come Roberto Cavalli. Chi ha 25 anni ora ricorda la sua infanzia pensando a Britney Spears, alle Destiny’s Child e a Paris Hilton vestite con il nostro brand". Parola di Fausto Puglisi che per la prossima stagione immagina una donna wild e sexy, impegnata in un viaggio nel Southwest americano, tra citazioni Seventies, decorazioni e tocchi di denin strappato.

"Ho esplorato l’archivio di Cavalli partendo dal famoso caftano di Marta Marzotto e l’iconica stampa ad accendino ispirata al modello Art Deco dello stesso Roberto - racconta lo stilista prima dello show -. Negli abiti da sera c’è tantissimo pizzo, molto gotico, capi sexy ma cupi, e lavorazioni di ricami". Come una moderna Millicent Rogers o Georgia O'Keeffe la donna Cavalli è selvaggia, usa pietre turchesi in abbondanza, anche solo come bottoni sui blazer, e predilige la faux fur come copertura. La pelliccia è 'vegana' con fili viscosa cachemere in lana su base di jersey soft. "Roberto Cavalli era il re delle pellicce - ricorda Puglisi - io sono contrario ma volevo celebrare la sua pellicceria attraverso la qualcosa di vegano e non reale". Una materia più vera della pelliccia vera, ma completamente artificiale.

Leitmotiv della collezione i pantaloni a zampa e l'immancabile animalier à la Cavalli maniera, mentre la palette di colori neutri spazia dal cioccolato al ruggine, fino al nero e ai flash di denim strappato. "E’ un bel riferimento a Roberto - dice ancora Puglisi -. Vogliamo far arrivare Cavalli ai giovani. Siamo riusciti in poco tempo a riportarlo nello spotlight e ora è arrivato il momento di smembrare il suo vocabolario e portarlo ai giorni nostri". Citare in passerella alcuni dei capisaldi della moda primi anni 2000 non è stata "una forzatura" confessa Puglisi, "l'ho fatto in modo molto istintivo". Anche i jeans "sono quelli che indossavano Roberto o Eva Cavalli".

Non ha dubbi lo stilista sulla musa che immagina con addosso i capi di questa collezione: "Starebbe benissimo a Miley Cyrus" ammette ma anche alle bellissime che sfilano stasera sulla passerella allestita a Piazza Affari: le supermodelle Mariacarla Boscono, Saskia De Brauw e Adut Akech, tra le altre. Una ne pensa e cento ne fa Puglisi, che per maggio ha in cantiere un progetto speciale preparato a quattro mani con Selfridges, la catena di grandi magazzini di lusso britannici: "Ci sarà un takeover di Cavalli e una capsule realizzata con loro". (di Federica Mochi)