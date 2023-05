Fazio: "Io e la Rai siamo la stessa cosa" - Video

"Io e la Rai siamo la stessa cosa". Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa, si sofferma sulla 'news del giorno': il suo imminente addio alla Rai con il conseguente passaggio a Discovery. "Qui ho trascorso 40 anni, voglio ringraziare le migliaia di persone con cui ho lavorato e da cui ho imparato. Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai, se dicessi qualcosa di scortese -e non accadrà- è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. In qualche modo siamo la stessa cosa", dice. (immagini raiplay.it)