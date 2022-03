Fazolo (Donbass Antinazista): "se non si incontrano Putin e Biden non si arriverà mai a soluzione''

"Oggi si è ribaltato il fronte, la guerra si muove in direzione dell'Europa mettendo a nudo i limiti del nostro sistema. La Russia sta combattendo in realtà una guerra contro gli Stati Uniti e in questa fase ha deciso di sfruttare in maniera strumentale la guerra del Donbass per combattere una proxy war contro gli Stati Uniti e ha fatto una avanzata al di là di ogni possibile aspettativa. Probabilmente punta a quello che gli Usa e la Nato hanno fatto negli anni passati in diversi altri scenari, a una balcanizzazione del Paese che passi attraverso la denuclearizzazione. Questa guerra non finirà finché la Russia non avrà la certezza che non ci saranno missili nucleari in Ucraina". E' l'analisi che Alberto Fazolo, autore e membro del Comitato Donbass Antinazista, fa all'Adnkronos sul conflitto in atto.

"Come Comitato stiamo cercando di informare, di far capire che la guerra è iniziata otto anni fa, non oggi, e che non può esser risolta come stanno cercando di fare i paesi occidentali, cercando cioè di mettere a un tavolo Zelensky e Putin - aggiunge - La guerra del Donbass è usata in modo strumentale per la guerra tra Russia e Stati Uniti e se non si siedono insieme Putin e Biden non si arriverà mai a una soluzione. Il ribaltamento del fronte è destabilizzante per tutto il continente europeo: prima il fronte caldo era quello che passava sul confine tra Ucraina e Russia, ora potrebbe diventare quello che passa tra Ucraina, Bielorussia e Polonia essendoci la possibilità, dal referendum, di schierare missili nucleari russi anche sul territorio bielorusso. Il senso di accerchiamento che ha portato la Russia a fare una azione così scomposta, ora improvvisamente lo hanno le repubbliche baltiche e in parte la Polonia, che sono paesi Nato".

"Non è la guerra che abbiamo raccontato in questi otto anni, ma è un'altra guerra e può finire con il conflitto nucleare. Putin si ferma con la certezza che non ci siano ordigni nucleari sotto il cortile di casa. Fare una zona cuscinetto è la soluzione migliore. Zelensky è un burattino, di cui chiunque può tirare le fila. Non si rende conto di quello che fa perché non ha funzione decisionale, si sta muovendo in maniera puramente casuale. E sono convinto che l'intento di Putin non è rimuoverlo ma tenerlo e far firmare a lui, il presidente legittimamente riconosciuto dall'Occidente, l'accordo di non proliferazione nucleare. L'Ucraina in questi otto anni è stata oltretutto utilizzata dagli Usa in maniera strumentale, istigandola contro il popolo del Donbass per cercare di trascinare la Russia in un conflitto che, a prescindere dall'esito, avrebbe visto sconfitta e martoriata l'Ucraina. E' stata istigata a fare un gesto di puro autolesionismo e Zelensky era perfettamente organico a questo progetto".

(di Silvia Mancinelli)