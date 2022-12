Fdi, al via i festeggiamenti a Roma per il decennale tra dibattiti e sapore di Natale

Al via i festeggiamenti nella Capitale per il decennale di Fratelli d'Italia. Una grande festa a piazza del Popolo intitolata a "10 anni di amore per l'Italia" si alterna tra il villaggio natalizio, il presepe vivente e tante attività per bambini da un lato della Piazza; e dall'altra all'interno di una tensostruttura per i dibattiti politici. Atmosfera gioiosa e di trepida attesa al ritmo della migliore musica natalizia.

Oggi pomeriggio in programma Paolo Trancassini, Coordinatore regionale FdI del Lazio; Marco Silvestroni, Coordinatore FdI di Roma provincia; Massimo Milani, Coordinatore FdI di Roma città; Fabrizio Ghera, Capogruppo FdI in Regione Lazio; Massimo Ferrarini, Capogruppo FdI della Città Metropolitana di Roma Capitale; Giovanni Quarzo, Capogruppo FdI Roma Capitale. A moderare Antonio Rapisarda, giornalista. Alle 16.30 parola a Ignazio La Russa, Presidente del Senato, intervistato da Bruno Vespa. Introduce: Franco Zaffini, Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. Alle 18:00 si attende l'arrivo di Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, intervistato da Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di Panorama Introduce: Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero dell’Interno.

Alle 19.00 si parla di “sovranità e sicurezza alimentare”. Intervengono: Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Barbara Nappini, Presidente di Slow Food, Maurizio Martina, il Vicedirettore Generale Fao, Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, Roberto Arditti, Direttore editoriale di formiche.net, Angelo Mellone, Vicedirettore Rai Daytime. Introduce: Patrizio La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Modera: Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. Infine alle ore 20:30 Federico Palmaroli, in arte Osho, e Cristina d’Avena. Presenta: Stefano Tozzi.

I festeggiamenti proseguiranno nell'intera giornata di domani (9.30-20.30) e sabato, dalle 9.30 alle 17.30 quando interverrà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio.