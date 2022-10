Fdi, Donzelli: "Nessun legame con attività mio fratello"

"Confido nella sua innocenza e ho fiducia in magistratura. Voglio bene a Niccolò, lui mai a eventi del partito: ha orientamento politico diverso"

"Voglio bene a mio fratello. L’amore fraterno è l’unica cosa che unisce me a questa vicenda. Confido nella sua innocenza e ho piena fiducia nella Giustizia italiana. Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me perde tempo". Lo dichiara all'Adnkronos il parlamentare di Fdi, Giovanni Donzelli, sull'arresto del fratello Niccolò a Firenze.

"È noto -prosegue il responsabile organizzazione di Fdi- che non c’è mai stato alcun legame tra l’attività imprenditoriale di mio fratello e la mia attività politica. Niccolò non ha nemmeno mai partecipato ad alcun evento di Fratelli d’Italia, avendo anche come tutta la mia famiglia un orientamento politico diverso dal mio".