Fdi: il Villaggio di Natale benefico a piazza del Popolo tra entusiasmo e tradizione

Mentre nella tensostruttura montata nella Capitale a piazza del Popolo da Fdi in occasione delle celebrazioni per il decennale si alternano sul palco dibattiti tematici animati dai leader del governo, dall'altro lato della piazza giovani volontari animano un semideserto per la pioggia Villaggio di Natale benefico dedicato tra l'altro alla raccolta di fondi in favore dei bambini cardiopatici, attraverso la vendita di prodotti Coldiretti provenienti da tutte le regioni italiane e non vacillano quando il passante scettico si ferma per dire: "Solo per ricordarvi che il vostro contributo finirà nel dimenticatoio".

"Agricoltura e sport si incontrano per l'inclusione sociale", si legge sugli stand in legno del Villaggio gestiti da Coldiretti. In esposizione prodotti ciociari, melanzane sott’olio, prosciutto, cotechino, pesto di zucchine per il Lazio. Accanto uno stand dedicato al sugo di pomodoro ed ai nettari di frutta e composte. Dal Molise in vendita biscotti di farro, tegole con zenzero, taralli fatti di lenticchie e legumi molisani. Polenta e riso sono in vendita nello stand del Piemonte,; mandorle e pistacchi in quello della Sicilia, con accanto barattoli di miele marchigiano. Dalla Sardegna pomodori secchi, fagioli, spezie e per il Veneto non poteva mancare il prosecco.

Spiccano numerosi stand dedicati alla vendita dei presepi di San Graviano Armeno insieme a quelli ospitanti numerosi progetti di onlus come Coccinelle, che vende oggetti realizzati da bambini speciali; o l'Associazione Rosso Bebè che si occupa di terapie cognitivo comportamentali per bambini in spettro autistico. Nei pressi della Casetta degli elfi, dove i bambini potranno scrivere la loro letterina di Natale, si vendono anche libri dedicati alla destra ed abbonamenti al mensile Cultura e identità, movimento nato 5 anni fa dal palco del teatro Manzoni di Milano.