Fdi: Letta a Meloni, 'richiesta ore di girato e autosospensione Fidanza non bastano'

"Sono molto colpito da quello che è stato documentato da Fanpage e Piazza Pulita su infiltrazioni di oscuri ambienti neofascisti in Fdi. Credo siano necessari atti chiari, chiarimenti perchè cosa francamente orribile quella che è venuta fuori". Così Enrico Letta a Oggi è un altro giorno su Rai1.

Sono sufficienti le parole di Giorgia Meloni? "No, mi sembra molto evidente. E' coinvolto non persona secondaria, ma il capogruppo in Europa, è il cuore del gruppo dirigente" che risulta "fortemente mischiato a origini molto oscure di relazioni e finanziamenti e con una commistione con un brodo di cultura neofascista che è orribile per il Paese, per l'Italia del 2021".

"La richiesta di avere ore di girato non mi sembra basti nè l'autosospensione di Fidanza" che peraltro "è un istituto che non esiste".