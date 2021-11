FdI, Meloni annuncia: "Faremo Atreju versione natalizia"

Torna Atreju, ma in versione natalizia. Lo ha l’annunciato Giorgia Meloni nel corso dell'esecutivo di Fratelli d’Italia. L’ex ministra, riferiscono fonti del partito, ha detto che dal 6 dicembre e per tutta la settimana tornerà Atreju, tradizionale festa organizzata dalla leader di FdI. "Non abbiamo potuto svolgere le due ultime edizioni a causa della concomitanza con la campagna elettorale. Ma quest'anno faremo un Atreju versione natalizia", avrebbe spiegato Meloni ai dirigenti di FdI. La manifestazione verrà presentata nei prossimi giorni a Roma.