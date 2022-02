Fdi, Meloni: "Ci siamo sdoganati da soli"

Sulla scorta della coerente battaglia presidenzialista, e "senza celare i meriti di Bettino Craxi o Silvio Berlusconi, ci siamo 'sdoganati' da soli, tramutando la nostra estraneità agli accordi consociativi in proposta concreta e costruttiva. E nel processo, non sempre facile, di costruzione del centrodestra non abbiamo mai abbandonato questa prospettiva. Ne fa fede il nostro presentarci alle elezioni coesi, lasciando agli elettori la scelta di quale fra noi avrebbe dovuto assumere la premiership. Lo dico con legittimo orgoglio: la coerenza, stella polare dell’azione politica di Fratelli d’Italia, è figlia diretta di questa impostazione". Lo scrive Giorgia Meloni nella prefazione al libro inedito dell'ex vice premier del primo governo Berlusconi ed esponente Msi e poi An Giuseppe Tatarella scomparso l'8 febbraio 1999, “La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta”, edito da Giubilei Regnani e curato dalla Fondazione Tatarella.

"Abbiamo chiesto e ottenuto i voti degli italiani per governare insieme alle altre forze del centrodestra, e a questa linea -sottolinea la leader Fdi nella prefazione che l'Adnkronos ha visionato- ci siamo rigorosamente attenuti, pur rispettando chi ha voluto compiere altre scelte e prendere altre strade. Sulla scia di Tatarella continuiamo a ritenere che la leadership in democrazia non la scelgono i giornali o i 'circoli degli ottimati', ma i cittadini con il loro voto".

"Possiamo illuderci che basti una cosmesi, che ci si possa accontentare di carismi d’occasione, di fuochi di paglia alla Renzi o persino di leadership di laboratorio come quelle di Di Maio e Conte, ma senza il requisito della legittimazione popolare -evidenzia Meloni- avremo sempre la debolezza dei Governi che ha contraddistinto la Prima Repubblica e una voce flebile in sede europea, che ne è la diretta conseguenza".