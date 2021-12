Fdi, Meloni incontra monsignor Gallagher

Giorgia Meloni si muove a 360 gradi, da Roma a Bruxelles, in qualità di presidente dei Conservatori e riformisti europei, al Vaticano. Da capo dell'opposizione la presidente di Fratelli d'Italia cura non solo i rapporti con gli altri leader politici, non solo di centrodestra, e con i maggiori esponenti del mondo economico-sociale, come si è visto all'ultima edizione di Atreju, ma guarda con attenzione anche Oltretevere. L'ex ministro della Gioventù oggi ha incontrato, apprende l'Adnkronos, monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato Vaticano, di fatto il ministro degli Esteri di Papa Bergoglio. Bocche cucite sui contenuti del colloquio, ma non è escluso che siano stati affrontati i principali temi di attualità politica e internazionale.

Nessun commento da via della Scrofa. ''Da capo del partito dell'opposizione Meloni incontra persone rilevanti della vita politica, economica, sociale e religiosa italiana senza secondi fini, come è giusto che sia", taglia corto all'Adnkronos il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa. C'è chi ricorda che nel settembre scorso è stato Matteo Salvini a recarsi in Vaticano per incontrare proprio il responsabile della diplomazia della Santa Sede Gallagher e si chiede se ora il 'derby' per la leadership del centrodestra si sia spostato anche sulla Chiesa.

La Russa non ci sta e precisa: ''Non c'è bisogno di trovare motivi polemici nei confronti di altri. Semplicemente, quello della Meloni, è un percorso di conoscenza e scambio di opinione, specialmente quando su alcuni temi, quelli etici, noi non siamo lontani, pur essendo laici''. Il ddl Zan, in particolare, anche se La Russa non lo dice, è stato uno dei temi dove Fdi ha condiviso la posizione della Santa Sede. Prima che il provvedimento contro l'omotransfobia fosse affossato in Parlamento, più volte Meloni ha chiesto al governo di sospendere il dibattito sul ddl Zan in attesa che il premier Mario Draghi risolvesse il contenzioso con il Vaticano. E Gallagher fu l’estensore della nota verbale con cui la Santa Sede richiamò il governo italiano al rispetto delle intese concordatarie sul contestato disegno di legge che porta il nome del deputato piddino Alessandro Zan.