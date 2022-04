Fdi, Meloni: "Salvini a Conferenza? Se passa siamo contenti"

''Salvini alla Conferenza? Non lo so, non l'ho sentito, se passa per un saluto siamo contenti, sarebbe anche carino, figuriamoci...''. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine della Conferenza programmatica di Fdi a Milano.

Poi, rivolta ai giornalisti: ''Vi posso dire una cosa: ma davvero sono questi i temi di cui parlare in questo punto stampa? Io non voglio fare il vostro lavoro, ma mi permetto di dire che secondo me ci sono questioni più interessanti... Alla gente poi non frega niente quando si vedono Salvini e Meloni...".

''A me non interessa parlare di leadership del centrodestra, non mi interessa il tema 'io sono il capo, io sono il più bravo'... Capisco che per voi giornalisti questo è più facile per i titoli, ma a me non interessa questo, non è nella mia natura, a me interessa dimostrare che c'è un partito, Fdi, saldamente ancorato nel centrodestra, che in questo momento di grande difficoltà nazionale e internazionale, ha delle risposte. Ecco, a me piacerebbe parlare di queste risposte, perché il resto è più facile e buono per i titoli'' ha detto Meloni.

"Mi piacerebbe - ha sottolineato - che di quelle risposte si potesse parlare, perché il resto non è quello che mi interessa. Mi interessa parlare quello di cui discutiamo in queste ore, lavoro, Europa, crisi internazionale. Noi siamo in mezzo a una bufera e le bufere non le affronti dicendo 'io sono più brava di te', quello si fa all’asilo".

Siete tutti disponibili a fare un vertice di coalizione ma non riuscite a incontrarvi? ''Non lo chieda a me questo - ha tagliato corto - Io avevo parlato con Berlusconi mi pare domenica scorsa ed eravamo rimasti che ci saremmo visti martedì. Poi, evidentemente, gli altri non sono più riusciti a incastrarlo ma io sono stata disponibile fino all'inizio della Conferenza dove non posso lasciare migliaia di persone per fare una cosa che si può fare negli altri giorni. Io sono assolutamente sempre disponibile e spero che ci si incontri".