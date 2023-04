Fdi, Roscani: "Puntiamo su giovani e guardiamo al futuro, Meloni chiara 'mai simpatia per fascismo'"

"Siamo un partito che guarda ai giovani, al futuro" perché "sono proprio i ragazzi di questa nazione la soluzione dei problemi. Noi non vogliamo accettare il paradigma dei governi precedenti che hanno considerato le nuove generazioni un problema politico, sociale e per il mercato del lavoro, che non sapevano risolvere". Fabio Roscani, giovane deputato romano di Fdi, classe 1990, respinge qualsiasi accusa di nostalgie per il passato. Presidente di Gioventù Nazionale, la formazione 'juniores' di Fdi, dal 2017 Roscani rivendica "come nel mio partito si faccia affidamento su una classe dirigente nuova, che punta sui giovani. Non solo in politica".

Un partito come il nostro, alla guida del paese sta "davvero guardando al futuro, partendo dai nostri ragazzi che meritano spazi nuovi e nuove opportunità - sottolinea all'Adnkronos - . Non si capisce chi continua a fare polemica, parlando di passato, come fanno per esempio a sinistra, dove resta in piedi l'accusa nei nostri confronti di fascismo, accusa solo strumentale e senza fondamento". "Meloni - ribadisce il leader dei giovani di Fdi - l'ha detto più volte, noi non c'entriamo nulla con le dittature, con quelle culture che hanno espresso ad esempio fascismo e nazismo".

Roscani cita quasi a memoria il discorso di insediamento del premier alla Camera, lo scorso 25 ottobre, quando ribadì che "libertà e democrazia sono gli elementi distintivi della civiltà europea contemporanea nei quali da sempre mi riconosco. E dunque, a dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso". "E' molto chiaro", aggiunge Roscani.

Concetti che già altre volte la stessa Meloni aveva espresso, magari mettendoli nero su bianco. Come quando nella prefazione del volume 'I ragazzi del ciclostile - La Giovane Italia, un movimento studentesco contro il sistema', di Adalberto Baldoni e Alessandro Amorese, uscito nel 2021, scrisse: "non ho mai provato alcun afflato per il fascismo".

"Noi guardiamo avanti, altro che fascismo - aggiunge oggi Roscani - puntiamo a un progetto a lunga scadenza, di ampio respiro, che si basa proprio sugli investimenti per favorire le nuove generazioni. E' una battaglia su cui il nostro presidente del Consiglio sta puntando tutto".

Roscani ricorda come "già nella scorsa legge di bilancio si sia fatto tanto per facilitare le assunzioni degli under 36" e ancora come "oramai è chiaro che la retorica del mero assistenzialismo, dei percettori del reddito da divano non convinca più nessuno". "Vogliamo fare in modo che anche l'emigrazione giovanile, dei ragazzi italiani che devono lasciare l'Italia per trovare un lavoro, finisca presto, perché è qui che si devono costruire il loro futuro i nostri studenti e laureati", conclude Roscani.