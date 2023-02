Federcontribuenti: metà degli italiani percepisce meno di 1.100 euro al mese

''Il tasso di occupazione in Italia è pari al 58% mentre nel resto della Ue è del 70%. Non solo, questo 58% ha uno stipendio inferiore a 1.100 euro e lavora senza turni, giorni di riposo, orari adeguati. E a dare il 95% della forza lavoro in Italia sono le aziende con meno di 10 dipendenti, proprio quelle che rientrano nella categoria dei clienti fissi di Agenzia delle entrate e della riscossione e delle banche". Lo scrive, in una nota, il presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella, evidenziando uno studio fatto dall'associazione dei consumatori sugli stipendi dei lavoratori italiani.