Federer, Nadal in lacrime per addio al tennis del campione svizzero - Video

Non sono riusciti a trattenere le lacrime Roger Federer e Rafael Nadal in occasione dell'addio al tennis del campione svizzero, durante tutto il lungo tributo che gli è stato dedicato. All’interno della splendida cornice della O2 Arena di Londra Federer ha disputato la sua ultima partita in carriera proprio con l’eterno amico rivale Nadal in doppio in Laver Cup.