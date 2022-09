Federer si ritira, i numeri del re del tennis: tornei, vittorie, record

Venti titoli del Grande Slam, 8 trionfi a Wimbledon, 103 tornei conquistati nel tour. Sono solo alcuni dei numeri che descrivono la grandezza di Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, 41 anni, ha annunciato oggi il ritiro dopo 24 anni nel tour. In carriera, il fenomeno di Basilea ha vinto 1.251 partite, un bottino inferiore solo a quello di Kimmy Connors (1.274), unico tennista ad aver alzato più trofei (109). Il curriculum comprende anche 6 titoli nelle Atp Finals in 18 edizioni, in cui ha vinto complessivamente 59 partite. L'elvetico ha lasciato il segno in particolare nei Masters 1000 del circuito con 28 trionfi.

Federer ha raggiunto il numero 1 del ranking per la prima volta all'età di 22 anni, il 2 febbraio 2004. Fino al 2006 ha messo a referto un bilancio di 247 vittorie e 15 sconfitte, con una percentuale di successi superiore al 94% nel biennio. Nel 2018, a 36 anni, è diventato il giocatore più anziano nella storia del tennis a guidare la classifica. In totale, è rimasto sul trono per 310 settimane, con una striscia di 237 settimane consecutive tra il 2 febbraio 2004 e il 18 agosto 2008.