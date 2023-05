Federica Pellegrini torna a nuotare per Pechino Express 2023 - Video

Non c’è la piscina olimpionica ma il mare aperto di Kep, non c’è una medaglia d’oro in palio ma la possibilità di riprendere la corsa nel viaggio di Pechino Express 2023 - in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand - eppure vedere Federica Pellegrini nuotare è sempre una grande emozione. Nell’ottavo episodio dello show di Sky, la Divina ha indossato di nuovo un costume ed è tornata a nuotare, insieme al marito Matteo Giunta: obiettivo di questa specialissima “vasca”, recuperare una nassa con i granchi azzurri e i granciporri, le due specie di granchio più comuni della Cambogia. Rivederla nuotare ha colpito il pubblico, ed evidentemente anche Matteo…