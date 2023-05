Federica Picchi Roncali porta il tema della genitorialità fragile sul grande schermo

Unplanned al cinema Odeon di Milano, il film che racconta la storia di Abby Johnson e i retroscena del colosso americano Planned Parenthood

Milano, 5 Maggio 2023 - Il film che ha sbancato i botteghini negli States e che registra il tutto esaurito ad ogni serata di presentazione in Italia, Unplanned, sarà proiettato in occasione della festa della mamma, l’8 maggio alle ore 20.45 presso il cinema Odeon di Milano, in una sala da più di 900 posti – andati esauriti in pochi giorni dall’apertura della prevendita - e in una seconda sala appena aperta. Un film, una storia vera, un piccolo capolavoro cinematografico intriso di senso critico verso alcuni aspetti della società contemporanea come il tema della strumentalizzazione della genitorialità più fragile.

Racconta la storia vera di Abby Johnson e della sua crescita personale in un percorso di consapevolezza all’interno di Planned Parenthood, potente rete di cliniche mediche per la tutela della salute della donna. Da dipendente dell’anno e direttrice della più importante sede texana della compagnia, arriverà a battersi in una causa legale contro l’influente compagnia americana. “Abby Johnson è una donna di grande coraggio: non solo il coraggio di mettere in discussione le sue convinzioni, ma anche quello di mettersi contro il colosso per cui lavora. Divenuta consapevole delle contraddizioni presenti all’interno della Planned Parenthood, struttura che avrebbe dovuto accogliere e supportare le fragilità genitoriali ma che di fatto le strumentalizzava, decide di non girarsi dall’altra parte e di affrontare questo gigante americano con fermezza e dignità. Una sorta di Davide contro Golia contemporaneo”, spiega Federica Picchi Roncali, fondatore di Dominus Production e distributore della pellicola in Italia. A presentare la serata sarà la stessa Federica Picchi Roncali, interprete autorevole di una nuova modalità di fare cinema che mette al centro storie e racconti reali di uomini e donne, senza filtri, senza quella patina di finta e forzata perfezione che il grande schermo sembra necessariamente richiedere.

“In Italia”, spiega Federica Picchi Roncali, “dove la maternità è sempre più fragile, come dimostrano i drammatici dati sul calo delle nascite e le recenti notizie di cronaca, un gruppo di amici, professionisti, imprenditori e rappresentanti di famiglie storiche milanesi si è attivato per organizzare la proiezione pubblica del film Unplanned in occasione della festa della mamma, l’8 maggio 2023. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore sociale della maternità e quindi sulla tutela della genitorialità più fragile. Un tema drammaticamente attuale sul quale non si può continuare a restare indifferenti”.

Oltre alla valenza culturale dell’iniziativa, l’evento vuole lasciare anche un segnale concreto. Per questo motivo, Dominus Production e il circuito The Space Cinema, co-organizzatori della serata di presentazione della pellicola, hanno deciso di devolvere parte del ricavato dei biglietti al C.A.V. Mangiagalli, eccellenza milanese a tutela della genitorialità più vulnerabile.

Federica Picchi Roncali spiega la decisione in un accorato invito all'impegno civico: “Madri e padri spesso affrontano completamente da soli le difficoltà dell’accrescimento della famiglia. È una scelta naturale, spontanea e civile quella di affiancare alla presa di coscienza anche un’azione pratica a sostegno delle donne e della genitorialità più in difficoltà. Ci auguriamo che questa piccola attenzione rivolta al C.A.V. Mangiagalli rappresenti un gesto concreto e apra la strada ad un impegno più diffuso nel nostro Paese, offrendo lo spunto per tante altre iniziative sul territorio”.

Tutto pronto dunque per la proiezione del film Unplanned - i cui biglietti sono in prevendita sul sito. Tanti gli ospiti speciali in rappresentanza della cultura, della musica, dello spettacolo e dell'imprenditoria italiana.

Chiude Federica Picchi Roncali mentre appunta gli ultimi aspetti organizzativi per la serata: “Quando ho fondato la casa di produzione Dominus Production, sentivo l’importanza di condividere con il pubblico storie vere di umana bellezza. Storie che non devono essere percepite come lontane dal quotidiano o rimanere solo sul grande schermo, perché modelli virtuosi sono costantemente intorno a noi. Con la serata dell’8 Maggio ci muoviamo in questa direzione: unire una storia vera d’oltreoceano ad un’eccellenza del volontariato sul territorio per mostrare che la bellezza è spesso di fronte a noi, basta avere gli occhi aperti e il cuore pronto a scorgerla.”.

Per facilitare la partecipazione dei gruppi giovanili, dal Lunedì alla Domenica dalle 17:00 alle 22:00, direttamente presso The Space Odeon Duomo Cinema Box Office (Via Santa Radegonda, 8, 20121 Mi) è possibile effettuare acquisti in prevendita per i ragazzi maggiori di 14 anni e sono previste promozioni speciali per gruppi superiori alle 15 persone.

Per maggiori informazioni

Tel: 055.0468068 (dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 18) Sito web: www.unplanned.it

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions sr