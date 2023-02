Federici: "Mai parlato con Fazzolari di lezioni tiro a segno a scuola"

"In merito alla notizia riportata su alcuni quotidiani nazionali, secondo la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, On. Giovanbattista Fazzolari, mi avrebbe richiesto un parere per introdurre lezioni di tiro a segno nei programmi scolastici, dichiaro che tale richiesta non ha mai avuto luogo e non vi è stata alcuna proposta in tal senso. La notizia, pertanto, è totalmente priva di fondamento". E' quanto dichiara il Generale di Corpo d'Armata Franco Federici, Consigliere militare presso la Presidenza del Consiglio.

SALVINI - “L’idea mi sembrava fuori dal mondo, quando l’ho letta sono saltato dalla sedia. Fazzolari è un politico di Fratelli d’Italia che secondo un giornale avrebbe ipotizzato di portare le armi a scuola per imparare a sparare al poligono. Ha smentito e credo a lui. Noi stiamo lavorando per portare l’educazione stradale a scuola. Se qualcuno vuole andare al poligono bene, è una bellissima e nobilissima pratica sportiva, ma visto che poi a scuola c’è chi a 13 anni (a Rovigo) porta la pistola a pallini da sparare alle prof e metterlo sui social, togliamo pistole vere e finte dalle scuole, lasciamo i libri”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.