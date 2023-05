Federico Francese: Bestseller “Non È Magia, È Investigazione. L’esperienza, la strategia, le tecniche e le risorse di un’agenzia investigativa”

Milano,23.05.2023 –La volontà di scrivere questo libro nasce prevalentemente con l’intento di divulgare il concetto di investigazione, declinandolo ad un utilizzo comune e quotidiano per aiutare l’interlocutore a risolvere situazioni o a dipanare dubbi.

Le fattispecie che vengono analizzate all’interno del testo hanno a che fare non solo con i problemi legati al credito, ma anche con il rapporto di fiducia tra persone e società ove ci sia la necessità di conoscere meglio la controparte e la sua reputazione, anticipando e quindi evitando spiacevoli situazioni che possano portare a danni economici o di immagine derivanti da un rapporto costruito su basi sbagliate.

Per tutti coloro che si identificano nelle situazioni sopra menzionate e per tutti coloro che pensano che le società investigative siano delle realtà un po’ lontane dalla vita quotidiana, esce oggi il libro di Federico Francese “NON È MAGIA, È INVESTIGAZIONE. L’esperienza, la strategia, le tecniche e le risorse di un’agenzia investigativa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori casi pratici e soluzioni utili alla risoluzione di problemi reputazionali, patrimoniali o legali.

“Il mio libro è rivolto potenzialmente a chiunque,dal privato cittadino che deve dare in locazione un immobile e non sa se si potrà fidare della controparte, all’avvocato che deve portare avanti con soddisfazione un’azione giudiziale, alla grande società che deve selezionare con attenzione i suoi collaboratori, fornitori e partner”afferma Federico Francese, autore del libro. “Nel corso della narrazione, il lettore troverà un caso esempio nel quale identificarsi, scoprendo che c’è una o più soluzioni a quello che in quel momento considera un vero problema”.

“Quando ho deciso di scrivere il mio libro di formazione, la mia scelta è caduta sulla Bruno Editore che rappresenta ad oggi la casa editrice numero 1 in Italia per la pubblicazione di ebook” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha accompagnato con competenza e professionalità nel corso di questa pubblicazione editoriale che sono certo sarà di grande utilità per tantissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3Im2gxB

Federico Francese è nato nel 1973 a Padova in una famiglia che si occupa di investigazioni dal 1963. Crescendo, ha sviluppato un forte interesse per i mercati finanziari e ha conseguito una laurea in Economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia. In seguito, ha iniziato a gestire l'azienda di investigazione di famiglia, acquisendo esperienze di intelligence e reperimento di prove. Ha viaggiato in Europa e nel mondo per raccogliere relazioni e ha maturato competenze nell'ambito delle investigazioni internazionali. Nel 2012, da uno spin-off, ha fondato CreditVision, un'azienda specializzata nelle investigazioni sul credito e nel servicing per portafogli NPL. Federico è autorizzato a svolgere investigazioni ai sensi dell'art. 134 TULPS dagli inizi degli anni 2000 e, dal 2013, anche attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 TULPS.Sito web:https://creditvision.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it