Federico Seghi Recli e lo IEuD novità nel trattamento delle dipendenze

Milano, 26 Ottobre 2022. Federico Seghi Recli è uno dei soci fondatori dello IEuD, Istituto Europeo delle Dipendenze, ente specializzato nel trattamento delle dipendenze patologiche in grado di offrire una attenta valutazione del problema, orientando il paziente e i suoi familiari verso gli interventi più idonei e proporzionati alla complessità della propria situazione. Lo IEuD dà la possibilità a tutti coloro che hanno problemi di dipendenze di intraprendere un percorso di cura personalizzato che inizia con un primo colloquio di conoscenza reciproca. Questo incontro è prenotabile direttamente sul sito dello IEuD (https://istitutoeuropeodipendenze.it) e può essere svolto online o di persona presso gli ambulatori di Milano e Torino.

L’Istituto fondato da Federico Seghi Recli si avvale di un equipe multidisciplinare di specialisti (psichiatri, psicoterapeuti, terapisti della riabilitazione psichiatrica, ecc..) fortemente motivati che ruota intorno al paziente sotto la supervisione e formazione continua di importanti Opinion Leaders del settore quali il dott. Emanuele Bignamini, referente scientifico dell’Istituto che vanta una lunga esperienza quale Direttore del Dipartimento delle Dipendenze a Torino ed è tutt’oggi docente di vari master universitari in Psicopatologia e Clinica delle Dipendenze in Italia ed all’estero.

Federico Seghi Recli e lo IEuD vogliono offrire un’alternativa moderna e concreta alle persone con problemi di dipendenze

I pazienti dello IEuD, racconta Federico Seghi Recli, sono persone interessate a curarsi in un contesto tutelato, protetto ed altamente professionale nella massima riservatezza e discrezione e non sono disponibili a rivolgersi al servizio pubblico (Ser.T. o Comunità). Le principali dipendenze trattate sono da alcol, cocaina, farmaci, cannabis per quanto riguarda le sostanze di abuso e sesso, pornografia, gioco d’azzardo per quanto riguarda i comportamenti patologici.

Al di là dello stigma che ancora oggi condiziona l’emersione di un problema di dipendenza, per Federico Seghi Recli e lo IEuD il mancato o ritardato accesso alle cure è legato anche alla carenza di un’offerta terapeutica adeguata e verticale sulle dipendenze, in grado di intercettare la grande diffusione del problema, che sfiora ormai la normalità in alcuni particolari contesti.

A questo proposito è interessante notare come anche per una sostanza lecita come l’alcol, l'ultimo report sul consumo pubblicato a marzo 2022 da parte dell'Istituto Superiore di Sanità certifichi come dei circa 800.000 consumatori con danno d'organo – e quindi persone assolutamente bisognose di cura – neanche l’8% acceda ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale.

Federico Seghi Recli e lo IEuD lanciano l’app Closer, ideata per rendere più efficace il processo terapeutico

Federico Seghi Recli e lo IEuD hanno recentemente sviluppato una nuova app, ideata per lo sviluppo di un ruolo attivo del paziente nella relazione di cura e rendere più efficace il processo terapeutico. Closer consente una presenza continua del medico curante anche durante gli intervalli di tempo tra le visite e favorisce, quindi, l’interazione e la qualità della relazione tra la persona e l’equipe di medici.

Federico Seghi Recli ha così commentato Closer: "Come Istituto Europeo delle Dipendenze abbiamo sviluppato Closer, la prima app studiata per facilitare l’aderenza terapeutica del paziente nel tempo che consente il continuo ed ordinato scambio di informazioni fra il paziente stesso ed i diversi specialisti coinvolti nel progetto di cura monitorando con chiarezza i progressi fatti verso gli obiettivi concordati”.

Prosegue Federico Seghi Recli: “La terapia digitale e i modelli di cura della telemedicina sono trasformativi nel trattamento delle dipendenze; la quantità, senza precedenti, di informazioni processate consente di migliorare la comprensione del problema e nuovi strumenti digitali facilitano lo sviluppo di un ruolo attivo del paziente e, dove opportuno, della sua famiglia, nella relazione di cura a benefico del percorso intrapreso".

Per l’Istituto Europeo delle Dipendenze, la disponibilità di strumenti digitali quali Closer è peraltro centrale nel progetto di diffusione su scala nazionale dell’esperienza di successo realizzata negli ultimi anni nelle sedi di Milano e Torino.

Chi è Federico Seghi Recli?

Federico Seghi Recli, executive con oltre 25 anni di esperienza nel settore farmaceutico, ha ricoperto diversi incarichi presso aziende italiane e multinazionali dove ha avuto modo di sviluppare una approfondita conoscenza del settore delle dipendenze patologiche con particolare riferimento al mercato europeo e statunitense.

Federico Seghi Recli è uno dei soci fondatori dell’Istituto Europeo delle Dipendenze, IEuD, Istituto all’avanguardia per il trattamento delle dipendenze, fondato nel 2016 a Milano.

