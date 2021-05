Fedez 1 maggio, Codacons: "Tentativo censura e pubblicità occulta"

"Tentativo di censura" nei confronti di Fedez e "pubblicità occulta" sul palco del concertp del primo maggio. Il Codacons interviene nel 'caso Fedez' contestando alla Rai "due circostanze gravissime" che hanno riguardato l’intervento del rapper sul palco della manifestazione. "La prima è l’ingiustificabile tentativo di censura che la Rai ha opposto all’intervento del rapper, la seconda è l’immensa pubblicità occulta ad una marca sportiva fatta dal palco del concertone attraverso lo stesso Fedez, in palese violazione delle norme a tutela dei consumatori", spiega il Codacons.

Che affonda: "Presenteremo domani un esposto ad Antitrust e Commissione di vigilanza Rai affinché sia aperta una inchiesta volta a sanzionare chi ha permesso a Fedez di realizzare, attraverso il concerto del primo maggio e gli schermi Rai, un mega spot pubblicitario a favore della Nike, di cui il rapper indossava un cappellino con il marchio ben in vista", prosegue l’associazione. Una "pubblicità occulta ancor più grave" se si considera che la nota marca "è stata più volte associata al fenomeno dello sfruttamento del lavoro in paesi sottosviluppati, e la pubblicità al marchio ad opera di Fedez è avvenuta nel corso di un evento dedicato proprio alla difesa dei diritti dei lavoratori", incalza il Codacons.

Alla Commissione di Vigilanza Rai l’associazione chiederà inoltre "di sanzionare l’illecito tentativo di censura in merito all’intervento del rapper, non solo assurdo se si considera il contesto del concertone, ma che ha finito per amplificare il messaggio pubblicitario".

Il Codacons, infine, ricorda il testo di una canzone pubblicata da Fedez nel 2011, il cui contenuto "appare chiaramente omofobo ed offensivo verso i gay, e che sembra dimostrare il doppio salto carpiato compiuto dal rapper, passato in poco tempo da testi omofobi a difensore del ddl Zan -affonda il Movimento dei Consumatori- Si legge nel testo del brano ‘Tutto il contrario’: Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing/Ora so che ha mangiato più würstel che crauti/Si era presentato in modo strano con Cristicchi/Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?/E non è vero che il potere è in mano ai ricchi".