Fedez, Annalisa e Articolo 31: fuori oggi il singolo 'Disco Paradise'

Nuovo tormentone estivo per Fedez. Esce oggi 'Disco Paradise', singolo che vede la collaborazione del rapper con Annalisa e Articolo 31. Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

''Sono parecchio emozionato e molto gasato per questo brano che deve uscire - aveva detto Fedez in un video pubblicato nelle sue storie di Instagram lunedì scorso, giorno dell'annuncio del singolo -, è stata molto bella l’alchimia che abbiamo trovato tutti insieme in studio. Il pezzo a me piace moltissimo, non vedo l’ora di farvelo sentire. Sono felicissimo di tornare a collaborare dopo così tanti anni con J-Ax e rifarci una estate insieme dopo parecchi anni ed è altrettanto bello tornare a collaborare con Annalisa''. Oggi l'uscita.