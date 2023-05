Fedez annuncia 'Disco Paradise, il nuovo tormentone estivo con Annalisa e Articolo 31

Lo aveva annunciato qualche giorno fa nel corso di una diretta Instagram lasciando i suoi fan col fiato in sospeso. Arriva il nuovo tormentone estivo di Fedez 'Disco Paradise', che inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music e che vede la partecipazione di Annalisa, fresca delle hit in 'Mon Amour' e 'Bellissima' in cima a tutte le classifiche e gli iconici (e amici) Articolo 31. Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa con un ritornello 'non lascia scampo' alla memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico. Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa. Fedez vuole divertirsi ed è chiarissimo da 'Disco Paradise' e lo sarà ancora di più il 27 giugno sul palco di 'Love Mi', il concerto gratuito voluto dall’artista, in Piazza del Duomo a Milano che torna per la sua seconda edizione. ''Sono parecchio emozionato e molto gasato per questo brano che deve uscire - dice Fedez in un video pubblicato nelle sue storie di Instagram - è stata molto bella l’alchimia che abbiamo trovato tutti insieme in studio. Il pezzo a me piace moltissimo - sottolinea - non vedo l’ora di farvelo sentire. Sono felicissimo di tornare a collaborare dopo così tanti anni con J-Ax e rifarci una estate insieme dopo parecchi anni ed è altrettanto bello tornare a collaborare con Annalisa''. Il rapper ci tiene poi ringraziare ''Davide Simonetta e Paolo Antonacci - conclude - per aver scritto questo brano insieme a noi. E' stato un grande lavoro di squadra e ci siamo divertiti moltissimo''.

.