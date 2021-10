Fedez e Ferragni, figlia Vittoria sta meglio: "Fate attenzione a virus neonati"

Sta meglio la piccola Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez ricoverata in ospedale e sotto osservazione dopo aver contratto un virus respiratorio. Su Instagram l'influencer pochi minuti fa ha postato un messaggio con nuove informazioni sulla bimba: "Sta bene e finalmente si sente più in forze - scrive Ferragni-. Ora abbiamo solo bisogno che i suoi livelli di ossigeno tornino alla normalità". Nella serata di ieri Fedez - condividendo il titolo dell'articolo Adnkronos sull'allarme epidemia di virus sinciziale nei piccolissimi - aveva lanciato un appello a non prendere "alla leggera" il virus: "Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione, mi raccomando".

La piccola era stata ricoverata il 24 ottobre scorso dopo un primo passaggio al pronto soccorso: "Purtroppo questa notte - scriveva Fedez - abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene".