Fedez e Ferragni, ricoverata figlia Vittoria: "Stanca ma sta bene"

Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è ricoverata in ospedale dove rimarrà qualche giorno in osservazione. Su Instagram il rapper scrive che "purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene".

Fedez e la moglie avevano già portato la piccola in ospedale la notte scorsa a causa di una febbre alta e difficoltà respiratorie, comunicandolo al pubblico sempre via social. "Compleanno con la bronchite", aveva scritto Fedez, postando un video della bimba mentre faceva l’aerosol.