"Vi chiedo scusa per la balbuzie. E' un problema che ho da un po' di tempo, ci metto un po' a formulare la frase". Fedez su Instagram pubblica una serie di stories, con cui si sofferma in particolare su un articolo di Selvaggia Lucarelli. L'artista si rivolge agli utenti per scusarsi per la lieve balbuzie che lo condiziona da alcuni giorni.