Fedez e la frecciata a Giorgia Meloni - Video

"A 18 anni non diceva cose più intelligenti" delle mie

"Chi ricoprirà alte cariche di governo nel futuro brevissimo potrebbe essere Giorgia Meloni che a 18 anni non diceva cose più intelligenti" delle mie. Fedez, dal suo profilo Instagram, riserva una stoccata a Giorgia Meloni. Il rapper 33enne, nelle stories, si sofferma sulla vicenda che lo coinvolge per una canzone scritta all'età di 18 anni e contenente frasi sui carabinieri. Il 'caso' diventa l'assiste per tornare sulle dichiarazioni rilasciata da una giovanissima Giorgia Meloni ad un'emittente francese.