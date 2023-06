Fedez e Lazza lanciano Boem, bevanda hard seltzer

Leonardo Maria Del Vecchio, insieme a Fedez e Lazza lanciano Boem, un hard seltzer, ossia una bevanda leggermente alcolica, gassata e aromatizzata, con poche calorie e made in Italy. Il prodotto arriva dopo oltre un anno di assaggi e brainstorming. Semplice e naturale, caratterizzato da un basso contenuto alcolico di 4,5% e un tasso calorico di 91 kcal in una lattina da 330 ml, è disponibile con il primo gusto zenzero nel canale Ho.Re.Ca a partire da giugno e nel canale gdo dal 2024.

Boem rappresenta una nuova categoria di bevande 'fun and flexible' per ogni occasione, la cui tecnica di produzione è una complessa miscela tra aromi naturali pensati in armonia con una base etilica neutra e seltz (acqua gassata), nate per rispondere alle esigenze di una generazione di consumatori sempre più sensibili al benessere psico-fisico, rispettosi della natura e dell’ambiente, alla ricerca di nuove esperienze, senza rinunciare al gusto e al divertimento, ma senza eccessi.

Da tempo l’estro creativo di Federico Lucia, in arte Fedez, lo spingeva alla ricerca di una nuova frontiera da raggiungere nel mercato italiano dei drink. Il punto di svolta è l’incontro con Camillo Bernabei, imprenditore nel mondo del beverage, che, dopo aver deciso insieme a Fedez di creare un hard seltzer, parte per un lungo viaggio che lo porta ad assaggiare le migliori proposte nel mondo. Torna con un’ampia selezione di campioni e flavour che li ispira per creare un nuovo prodotto dal gusto italiano capace di scalare lo stile made in Italy. Lazza viene immediatamente conquistato dal progetto e sale a bordo così come Leonardo Maria del Vecchio.

Il nome Boem si ispira al termine francese bohème. A lanciare il nuovo prodotto un vero dream-team imprenditoriale e comunicativo riunito nella Tubo, composta da Happy Seltz (joint venture delle società Zedef di Annamaria Berrinzaghi e Roma&More di Camillo Bernabei e Massimo Benetello), Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio e J project di Lazza. Fedez e Lazza, oltre a essere soci, sono anche i testimonial della nuova bevanda.