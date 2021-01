Fedez, il caso Sanremo 2021 e lo spoiler visto da Twitter

(Adnkronos)

Fedez e Sanremo 2021 protagonisti di Twitter ancor prima che il Festival prenda il via. Il motivo è nel caso scoppiato ieri sulle stories Instagram dell'artista, quando ha fatto la sua comparsa un breve video - rimosso dopo solo alcuni minuti - in cui si sente un frammento della canzone 'Chiamami per nome'. Il brano, in coppia con Francesca Michielin, è però quello destinato al Festival e ora si teme che il cantante rischi la squalifica. Se la Rai e la direzione artistica di Sanremo si sono attivati per le verifiche sul caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni perché le canzoni in gara al Festival, in base al regolamento della kermesse, devono essere inedite, sui social quello di Fedez viene visto tutto sommato come un piccolo peccato o, al massimo, come una strategia mirata a sfilarsi dal Festival.

"Mi sembra chiaro che Fedez lo abbia fatto apposta, non è per nulla un idiota. Gli serviva un modo per togliersi da Sanremo senza togliersi da Sanremo e conoscendo le regole ha giocato d'astuzia", provano a ragionare, soprattutto alla luce del fatto che "Fedez ha imparato dalla Ferragni ad usare i social per promuoversi e conosce bene il regolamento di #Sanremo2021. Non penso che il frammento postato sia del suo brano con la Michielin", azzardano.

E se pochi puntano il dito contro l'artista - "Però io dico - si legge in uno dei commenti al caso - ma quanto puoi essere poco furbo a pubblicare un pezzo di canzone. Ha pubblicato proprio la storia mentre vantava manco a dire che si sentiva in sottofondo. Vabbe non capisco" -, sono invece diversi quelli che lo difendono a spada tratta, segnalando tra l'altro chi ancora diffonde sui social la clip incriminata. "Raga - domandano - ma veramente poi state a dire che Fede vuole fare marketing per far parlare di sé e che l'ha fatto apposta?? Non ha bisogno assolutamente di far parlare di sé e non è così stupido da rischiare la squalifica per ste cose sinceramente. Siamo umani e sbagliamo tutti!!", scrivono mentre si chiedono: "Ma siamo seri? Al massimo avranno sentito quindici secondi di canzone per qualche minuto, smettetela di montare il caso", l'appello.