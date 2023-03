Fedez, il messaggio: "Sto lontano dai social, rapporto con mia moglie non c'entra"

"Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto". E' il messaggio che Fedez affida al suo profilo Instagram per spiegare il silenzio social delle ultime settimane e l'assenza di apparizioni pubbliche. Dopo il Festival di Sanremo 2023, il rapper è scomparso dalla scena, anche web, tra le voci di tensioni con la moglie Chiara Ferragni. Il messaggio odierno allontana le ombre di una crisi del matrimonio. Ieri Fedez ha disertato la presentazione dello show Lol 3: Chi ride è fuori, che sarà proposto da Amazon Prime dal 9 marzo. Sui social, il rapper era assente da alcuni giorni e in particolare dalla pubblicazione di una serie di video in cui contrastava le affermazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli in relazione ad attività di beneficenza. Nei video, Fedez si scusava per una forma di balbuzie emersa negli ultimi tempi.