Fedez: "Luis ha lasciato Muschio Selvaggio, lite dopo Sanremo"

"Vi darò le agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis dal podcast". Fedez, nella puntata di Muschio Selvaggio, spiega l'addio di Luis Sal al podcast creato con il rapper. Da mesi, Luis Sal non compare più in studio ma è presente nella sigla. "Mi sarebbe piaciuto che fosse stato Luis a dare le spiegazioni per il rispetto di 3 anni di lavoro insieme e per il rispetto nei confronti del pubblico. Sono nati gossip e speculazioni, la verità è meno tragica di quanto si possa pensare. Tocca a me dare spiegazioni in questo momento, anche se non mi piace. Quando ho iniziato a condurre il podcast da solo, sapevo che Luis non ci sarebbe più stato. Ho chiesto al management di Luis di dire quantomeno che lui non ci sarebbe più stato. Questa situazione ha penalizzato questo format. In questo momento faccio fatica a reperire ospiti, perché non sono contenti di venire a parlare per un'ora e poi nei commenti si parla solo di Luis. Io non ho intenzione, e non l'ho mai avuta, di mettere in difficoltà una persona con cui ho condiviso momenti belli della mia vita e un progetto così bello come Muschio Selvaggio. E finché mi diverto, porterò avanti Muschio Selvaggio", spiega Fedez in una puntata dedicata al 'caso'.

"Il podcast non è nato per guadagnare soldi, abbiamo rifiutato tante entrate in questi anni per evitare di contaminare il contenuto. Per me e Luis era una parentesi di grande libertà. La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. L'ho voluta io, è stato un progetto che pensavo potesse essere utile. Non siamo stati pagati, i soldi sono stati spesi per il format. E' stata una parentesi impegnativa, Luis inizialmente non era d'accordo ma poi ha detto 'proviamo a farlo'. E' stata un'esperienza caduta in un momento in cui la mia salute mentale non era proprio al top. Alla fine del progetto c'è stata una discussione lavorativa, ho fatto notare a Luis come avessi la sensazione di dovermi far carico di tutto, senza supporto da parte sua. Alla fine della conversazione abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per capire cosa fare", dice l'artista.

"Non avevo avuto campanelli d'allarme, ma dopo una settimana di riflessione Luis mi ha mandato un messaggio dicendo che il podcast era identificabile soprattutto come un prodotto di Federico, non voleva più fare Muschio Selvaggio e voleva dedicarsi ad altri progetti. Ci sono rimasto male, anche perché avevamo fondato una società qualche settimana prima. Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora di Luis, spero si trovi una soluzione perché ad oggi sono io a portare avanti la società. Luis sa che è sempre il benvenuto per fare puntate, i microfoni sono aperti per qualsiasi spiegazione in libertà e trasparenze. Questa situazione mi ha dato molto dispiacere. So che la narrazione è 'Fedez litiga con tutti', mi dispiace che per il lavoro si sia rotto un rapporto che andava oltre. Tenevo molto a Luis, non è stato facile. E' strano ora portare avanti questa cosa da solo, ma non mi sento di buttare 3 anni di lavoro".