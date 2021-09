Fedez, nessuna istruttoria Antitrust su videoclip di 'Mille'

Sulla presunta pubblicità occulta alla Coca-Cola nel video di Fedez con Orietta Berti e Achille Lauro al momento non c'è alcuna istruttoria dell'Antitrust. E' quanto si legge in una nota dell'autorità. "In merito alla notizia dell’avvio di un’istruttoria sul video musicale della canzone 'Mille' di Fedez (feat. Achille Lauro e Orietta Berti), riportata da alcune testate giornalistiche, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica che al momento non è stato avviato nessun procedimento istruttorio", spiega infatti l'Antitrust.

"Oggi - aveva annunciato il Codacons il 4 settembre scorso - si apprende che l’Antitrust avrebbe puntato il proprio faro sul videoclip di Fedez (feat. Achille Lauro e Orietta Berti) aprendo una apposta pratica volta ad accertare la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità occulta - spiega il Codacons - In tal senso l’Autorità avrebbe inviato delle precise richieste di informazioni ai soggetti interessati, che ora dovranno rispondere delle accuse mosse dalla Autorità". Ma nessuna pratica è stata aperta.