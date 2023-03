Fedez-Rosa Chemical, il bacio 'anticipato' a Muschio Selvaggio

Prima della serata finale di Sanremo 2023, il rapper: "Sarò in prima fila, vieni a salutarmi. Possiamo darci un bacio"

"Io sarò in prima fila, vieni a salutarmi mentre canti... Ci possiamo dare un bacino... Con la lingua...". Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, nella serata finale di Sanremo 2023, non è stato propriamente un imprevisto se si rivede la puntata di Muschio Selvaggio dell'11 febbraio, registrata prima dell'epilogo del Festival. In studio, Rosa Chemical è ospite di Fedez, Luis Sal, Martin e il maestro Peppe Vessicchio.

"Io sarò in prima fila, patato", dice Fedez rivolgendosi al cantante (al minuto 50 della puntata disponibile su RaiPlay). In effetti, nella serata finale del Festival, Fedez ha preso posto in prima fila tra i genitori di Chiara Ferragni. "Ottimo, buono a sapersi", replica Rosa Chemical. "Vieni a salutarmi mentre canti", incalza Fedez. "Sarà fatto", la risposta. "Ci possiamo dare un bacino", prosegue Fedez. "E se dici tutto qua...", ribatte Rosa Chemical prima della chiosa di Fedez: "Con la lingua...".