Fedriga: "Con Novartis una collaborazione per la medicina del futuro"

"Unire ricerca, innovazione e impresa con l'avvio di startup direzionate a intervenire nel miglioramento del sistema sanitario è una delle finalità di questa collaborazione che guarda al futuro". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, oggi a Trieste con il vicegovernatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, l'assessore alla Ricerca Alessia Rosolen e l'amministratore delegato di Novartis Italia Valentino Confalone, nel presentare i primi due progetti frutto della partnership tra la Regione Fvg e la multinazionale farmaceutica, a cui sono destinati - ha ricordato Fedriga - 45 milioni di euro (sulla parte di spesa corrente) nel triennio, a testimonianza della volontà programmatica dell'Amministrazione.

Come spiega il presidente friulano - secondo quanto riporta una nota - la collaborazione pubblico-privato ha "un obiettivo che guarda a un futuro più vicino di quello che si immagini, nel quale le innovazioni in campo medico permetteranno di prevedere le patologie e di intervenire con la prevenzione, evitando in questo modo l'insorgenza della malattia e abbassando la pressione sulle strutture ospedaliere". Questa partnership ha il coraggio, secondo Fedriga, di guardare oltre alla contingenza e di costruire le basi di un cambiamento "essenziale per affrontare le sfide del futuro legate all'aumento della longevità della popolazione e quindi alla necessità di avere un sistema sanitario in grado di offrire risposte di salute di qualità". L'auspicio del governatore è che questa esperienza in atto in Friuli Venezia Giulia rappresenti una buona prassi da replicare a livello nazionale.

Sui due progetti di questa prima fase della collaborazione con Novartis, Riccardi osserva che "l'adeguamento del sistema organizzativo della sanità alle nuove sfide connesse in particolare alle cronicità e alle acuzie, da un lato, e intervenire in maniera innovativa sulla prevenzione, dall'altro, rappresentano i campi di azione su cui le direzioni regionali e la parte privata stanno lavorando concretamente per creare il domani della sanità del Friuli Venezia Giulia". Come aggiunge l'assessore Rosolen, "avere ricostruito un quadro complessivo in cui potersi muovere, e aver individuato delle linee di sviluppo nelle quali le startup possono inserirsi, rappresenta un lavoro mai fatto in maniera così trasparente e puntuale nel passato". Tornando alla parte economica, Rosolen rimarca il fatto che aver previsto più annualità nella distribuzione delle risorse rappresenta un elemento di forza che garantisce continuità alla collaborazione.

Il percorso virtuoso compiuto con la Regione Fvg, dichiara Confalone, "oggi si rafforza ancora di più attraverso progettualità concrete, dimostrando l'importanza del partenariato pubblico-privato per offrire risposte innovative ed efficaci alla domanda di salute dei cittadini. Grazie al lavoro svolto in questi mesi - sottolinea l'Ad e Country president di Novartis - saremo infatti in grado di avviare la sperimentazione di modelli che guardano al futuro della sanità territoriale, in aree di cruciale importanza per i pazienti come la prevenzione, l'integrazione ospedale-territorio e la medicina predittiva. E proprio in quest'ultimo ambito - conclude - uno dei due progetti della partnership si focalizza come progetto pilota in campo cardiovascolare".