Fedriga, 'settore trasporti deve stare dentro concetto di mercato ma con tutele servizio garantito ai cittadini'

"Dobbiamo inquadrare il settore dentro in sistema di servizi pubblici essenziali. Deve stare dentro un concetto di mercato ma con le tutele necessarie del servizio garantito ai cittadini". Ad affermarlo è Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome intervenendo al convegno nazionale di Asstra. Fedriga sottolinea la necessità di un confronto tra aziende, Enti locali e utenti anche per quanto riguarda il finanziamento del settore: "deve intersecarsi una sostenibilità economica che riguarda le aziende e noi e la sostenibilità sociale che è un pilastro che riguarda gli utenti". Il tpl, infatti, osserva, "è un servizio remunerativo in alcuni territori ma in altri non lo è e quindi serve un finanziamento pubblico" : "sono d'accordo che serve una mercato sempre più concorrenziale ma che tenga conto anche dell'aspetto sociale del servizio".

Inoltre, sottolinea Fedriga, "dobbiamo lavorare verso una diversificazione dell'approvvigionamento energetico anche per il tpl perché è fondamentale proprio per garantire la sostenibilità nel medio lungo periodo. Dall'altro bisogna avere la forza ma anche realismo di rendersi conto di quanto deve essere finanziato e può essere finanziato con la spesa corrente".