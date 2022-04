Felicia torna on air con lo spot “Alimentiamo l’ottimismo”

Milano, 4 aprile 2022 – Felicia torna in televisione con la campagna pubblicitaria Alimentiamo l’ottimismo, on air sulle principali emittenti televisive nazionali, da domenica 3 aprile fino a fine novembre.

Lo spot (da 30” e 15”) racconta, mediante lo split screen, la grande varietà di pasta Felicia, sia in termini di ingredienti e gusti che di modalità di consumo. Una pasta innovativa, biologica e naturalmente senza glutine, a base di cereali e legumi prodotta in Puglia e pioniera di un nuovo modo di alimentarsi, equilibrato e consapevole.

Il product hero dello spot pubblicitario è la pasta con Avena che in poco tempo è riuscita a conquistare un consumatore moderno ed evoluto tanto da essere riconosciuta come best performer della categoria con un trend di crescita a doppia cifra nel canale della GDO italiana.

Ultimo lancio di Felicia sono gli Spaghetti alla Spirulina, fonte di fibre, ferro e potassio, frutto di un processo di economia circolare di Andriani S.p.A. Società Benefit, che consente di risparmiare risorse naturali e preziose come l’acqua. Un modo concreto per prendersi cura del benessere delle persone e dell’ambiente.

La campagna Alimentiamo l’Ottimismo si inserisce in una roadmap di sviluppo del brand pianificata per rafforzare ulteriormente la brand awareness e consolidare il posizionamento strategico di Felicia sempre più protagonista dello scaffale pasta healthy.

Al via il nuovo piano di comunicazione che prevede quattro principali flight in TV e Programmatic Video, oltre alla radio nel periodo estivo e ad una presenza digital sulle principali piattaforme social e search a garantire la continuità durante e al di fuori dei principali momenti di pressione media.

“Con la campagna TV alimentiamo l’ottimismo vogliamo portare sulle tavole degli italiani tutto il gusto di Felicia e della sua linea di pasta innovativa a base di cereali e legumi, commenta Domenico Mazzilli, Direttore Generale di Andriani. Ma il nostro obiettivo è di accompagnare il consumatore durante tutta la giornata, dalla colazione, al break fino alla cena, entrando in nuove categorie merceologiche, in Italia e all’estero alla conquista di target più giovani, i millennials e gli esploratori di sapori”.

Protagonista della narrazione è Alessia Marcuzzi, portavoce dei valori del brand, diretta da Gabriele Mainetti per la casa di produzione Blackball.

6.14 Creative Licensing, partner consolidato di Felicia e di Andriani S.p.A Società Benefit, punto di riferimento italiano dell’Innovation food, ha firmato la creatività del film, mentre la pianificazione media è stata affidata a Wavemaker.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

