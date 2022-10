Feltrin (FederlegnoArredo): "In linea con Bonomi, priorità gas ed energia"

"Sono assolutamente in linea con Bonomi: i temi ora sono altri. La flat tax è interessante ma non è il momento giusto per affrontarla, le priorità sono energia, tetto al prezzo del gas, cuneo fiscale e almeno un intervento urgente di defiscalizzazione di eventuali premi che le aziende potrebbero elargire ai dipendenti, favorendo così i consumi". A dirlo all'AdnKronos è Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, commentando le parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha bocciato le ipotesi di flat tax e prepensionamenti.

"Bonomi riassume lo spirito di urgenza di temi che il governo deve affrontare da subito - sottolinea Feltrin -. La filiera quest'anno chiuderà con una cifra positiva rispetto al 2019 e al 2021 ma temiamo che sia la coda di un volano positivo che ora sta diminuendo". L'anno "si salva" assicura Feltrin ma "le prospettive per il 2023 non sono sicuramente rosee". Tra le misure urgenti c'è infine lo sblocco del bonus 110%. "Ci sono ancora dei freni che rendono difficile portare a casa bonus già legati ad opere in corso d'opera - fa notare Feltrin - e questo si riflette negativamente sul nostro comparto".