Femminicidio a Manduria, 75enne uccide la convivente e prova a togliersi la vita

Un uomo di 75 anni questa mattina ha ucciso la donna con cui conviveva, di 72 anni, a Manduria, in provincia di Taranto. Il presunto omicida ha utilizzato un'arma da taglio. Poi avrebbe tentato il suicidio ma la notizia, al momento, non viene confermata dagli investigatori. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto in casa, probabilmente durante una lite. Vani i tentativi del 118 di salvare la donna.