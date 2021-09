Femminicidio, Palombelli: "Non volevo dire ciò che si è compreso"

"Il femminicidio non è giustificabile in alcun modo, voglio essere chiara, non intendevo dire quello che è stato compreso". Così Barbara Palombelli a Rete4, nello spot di presentazione della puntata di 'Stasera Italia', dopo le polemiche scaturite dalle affermazioni di ieri sera sui femminicidi nel corso della trasmissione 'Lo Sportello di Forum'. Ieri, parlando dei recenti casi di cronaca nera, ha chiesto se "a volte però è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, erano completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte".

Leggi anche Femminicidio, bufera su Barbara Palombelli

"Qualcuno ha pensato che fossi quella persona lì, ma non sono quella persona lì, anche questo deve essere chiaro", ha detto oggi la giornalista. "Parole infelici e molto gravi. E' una dimensione agghiacciante, gravissima. Tanto più detta in tv", ha detto Laura Boldrini all'Adnkronos. "Trovo che sia veramente sbagliato chiedersi se una donna si sia meritata la morte -ha aggiunto la parlamentare dem- Come dire che se lei non si adegua e non subisce ogni richiesta dell'uomo non si deve lamentare, in fondo se l'è cercata. Ma stiamo scherzando? Ci rendiamo conto? Io penso che questo sia un pregiudizio molto pericoloso, e sono decenni che lottiamo per sradicare questi pregiudizi". "Per me non c'è una spiegazione plausibile -ha incalzato ancora l'ex presidente della Camera- Chi fa un'affermazione così non vuole bene alle donne e non è dalla loro parte".

Secondo la scrittrice Michela Murgia "è molto facile prendersela con la Palombelli, quando il racconto del femminicidio in Italia è sempre questo. Tutti i giornali titolano 'l'autista l'ha uccisa perché lei voleva lasciarlo', mettendo il gesto dell'uomo in consequenzialità rispetto alla decisione della donna. E' sempre colpa della donna, su tutti i giornali".