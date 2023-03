Ladylike con accenti dark. Per la prossima stagione Kim Jones immagina abiti ultra chic e accenti punk. “Tutto è iniziato con Delfina. C’è una chicness e un qualcosa di perverso nel modo in cui mixa Fendi, che adoro” dice.

Ladylike con accenti dark. Per la prossima stagione Fendi esplora il lato oscuro dell’eleganza, tra abiti ultra chic e accenti punk. “Tutto è iniziato con Delfina - spiega il direttore creativo di Fendi, Kim Jones -. C’è una chicness e un qualcosa di perverso nel modo in cui mixa Fendi, che adoro”. La passerella è tutto un gioco di luci e ombre. Un faro enorme la illumina, mentre raggi blu sfiorano le modelle che incedono sulle note della colonna sonora di ‘Twin Peaks’. In pedana dominano i contrasti, le sovrapposizioni, le decostruzioni: dal rigore degli abiti di pelle alla morbidezza delle maglie blu polvere fino agli abiti sartoriali grigi e ai flash di fucsia, rosso e magenta degli abiti che chiudono la collezione.

“E’ decostruita ma lussuosa. C'è un piccolo cenno al punk e alla mia ammirazione per il fai-da-te, ma sono passato a qualcosa di chic", spiega Kim Jones, che ha attinto direttamente al guardaroba di Delfina Delettrez Fendi (la figlia di Silvia Venturini Fendi e mente creativa della collezione jewelry della maison romana, ndr) e al modo in cui indossa i pezzi d’archivio della griffe. “Il primo giorno in cui Delfina è arrivata al lavoro - ricorda Jones - era vestita di blu e marrone e ho pensato che stesse benissimo. Sono partito da qui”.

Il designer coniuga così sartorialità maschile e tessuti tradizionali, senza tralasciare elementi utilitary come le tute da lavoro, i grembiuli, le uniformi. Il pizzo è laccato e stratificato, qua e là fanno capolino tocchi fetish-chic, come gli stivali stringati fino alla coscia portati sotto la sottoveste lingerie. Le lane infeltrite sono leggermente rimpicciolite, le maglie a costine lasciate sbottonate o indossate di traverso. A intervallare la collezione i motivi grafici tratti dall'archivio Fendi Autunno/Inverno 1996, accanto agli schizzi di Karl Lagerfeld del 1981 per la maglieria multiuso che danno una chiave di lettura diversa ai codici della maison. Lato accessori, debutta una nuova borsa, la Multi, con la quale Silvia Venturini Fendi rende omaggio alla sensibilità multiuso innata nella maison. "Penso che ciò che è veramente bello sia il movimento della borsa, il fatto che possa essere due cose in una - riflette Venturini Fendi -. Quella dualità è molto Fendi - così come l'idea di qualcosa che sembra semplice ma, in realtà, è molto complesso”.

I gioielli, disegnati da Delfina, rappresentano “l’essenza stessa di Fendi” dice la designer. “Volevo esplorare la purezza della doppia F, agganciata all'orecchio". Dal front row le celebrities presenti applaudono convinte, come le attrici Christina Ricci e la star di ‘Game of Thrones’ e della serie ‘Mercoledì’, Gwendoline Christie. In prima fila anche Donatella Versace, amica di lunga data di Kim Jones, con il quale nel settembre 2021 ha lavorato a quattro mani alla collezione Fendace, che a fine show si alza in piedi lasciandosi andare a un lungo ed emozionato applauso. (di Federica Mochi)