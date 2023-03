Fermo, Gdf scopre frode sui contributi Covid

Hanno chiesto i contributi Covid per oltre 50 collaboratori sportivi, totalmente inconsapevoli. Denunciati dalla Guardia di Finanza di Fermo tre dirigenti di una società sportiva dilettantistica che avrebbero intascato 250mila euro di contributi destinati al sostegno dei giovani sportivi. I contributi erano stati chiesti a nome e per conto di un cinquantina di collaboratori, a cui però non è stato corrisposto nulla. Sono stati proprio loro anche a svelare come la documentazione (comprese deleghe all'incasso), presentata a loro nome, fosse contraffatta.