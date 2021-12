Fermo, scoperto falso non vedente con invalidità

Per quasi 20 anni avrebbe indebitamente percepito dall'Inps somme di denaro per un totale di circa 145mila euro a fronte di una attestazione della sua condizione di "cieco assoluto" ora all'esame dell'autorità giudiziaria. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Fermo hanno denunciato a piede libero il dipendente pubblico, originario di Porto Sant'Elpidio, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.