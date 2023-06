Ferney Spinning Mills lancia "Otenya", una nuova collezione di filati realizzati con le fibre Brewed Protein(TM) di Spiber

I prodotti, i primi nati dalla collaborazione a lungo termine, saranno disponibili a partire dal 2024-2025

YAMAGATA, Giappone, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Ferney Spinning Mills, società di portata globale sita nelle Mauritius impegnata nella produzione di filati, e Floreal Knitwear Ltd., consociata specializzata in articoli di maglieria con sede nelle Mauritius e nel Madagascar, hanno lanciato "Otenya", una nuova linea di filati realizzata con le fibre Brewed Protein di Spiber. Ferney Spinning Mills e Floreal Knitwear Ltd. sono entrambe di proprietà di CIEL Textile e sono conosciute per la fornitura a marchi di prestigio mondiale di filati di lana e prodotti lanieri di primissima qualità. Questo lancio segna un'importante pietra miliare per Ferney Spinning Mills, la quale si affermerà quale la prima filanda internazionale a proporre collezioni di filati realizzati con le fibre Brewed Protein.

Il nome "Otenya", che in spagnolo significa "proteina", descrive alla perfezione le fibre Brewed Protein di Spiber; una nuova classe di materiali proteici circolari di origine vegetale coltivati in laboratorio e prodotti per mezzo di un processo di fermentazione brevettato impiegante zuccheri di origine vegetale come principale materia grezza per microorganismi.

" Le nostre attività per lo sviluppo di filati e prodotti di maglieria realizzati con le fibre Brewed Protein sono appena cominciate, ma stiamo già considerando i prodotti Otenya come opzioni particolarmente innovative e promettenti quale alternativa sostenibile alle fibre di cashmere e alle microfibre di merino ultrafini utilizzate nei filati di lana. Stiamo collaborando col nostro partner Spiber allo sviluppo di un filato realizzato al 100% con le fibre Brewed Protein per valutarnel'aspetto tattile-estetico e le prestazioni rispetto al cashmere". −Max Li Ying, Responsabile Progettazione e Prodotti presso FLOREAL

Le prime collezioni Otenya esibiscono un'armoniosa miscela di lana merino ultrafine dotata della certificazione di conformità allo standard per prodotti lanieri provenienti da fonti responsabili (Responsible Wool Standard, RWS) e le fibre Brewed Protein, rendendo evidente la relazione sinergica tra Spiber e Ferney Spinning Mills. La linea verrà presentata in anteprima presso lo stand di Ferney Spinning Mills (G12) al prestigioso evento Pitti Filati che si terrà a Firenze, Italia, dal 28 al 30 giugno. I clienti potranno acquistare questi straordinari filati a partire dal 2024-2025.

Le due aziende intendono ampliare i loro sforzi collaborativi per lo sviluppo congiunto di una vasta gamma diversificata di prodotti in futuro.

Linea di prodotti

OTENYA5050% merino ultrafine (con certificazione RWS)50% fibra Brewed Protein™ Nm: 1/18, 2/18 e 2/26

OTENYA3070% merino ultrafine (con certificazione RWS) 30% fibra Brewed Protein™ Nm: 1/18, 2/18 e 2/26

Fibre Brewed Protein™Le fibre Brewed Protein™ sono materiali circolari di origine vegetale coltivati in laboratorio e realizzati per mezzo di un processo brevettato di fermentazione microbica. Le fibre costituiscono una risposta promettente alle crescenti esigenze di impiego di fibre che non siano di origine animale e che siano prive di sostanze petrolchimiche per far fronte a numerosi rischi e questioni pressanti in ambito ambientale. Si è stabilito che il potenziale impatto esercitato sull'ambiente da un piano lungimirante per la produzione di fibre proteiche sarebbe significativamente inferiore a quello associato alla produzione di cashmere e di lana merino, ove ciò è in gran misura riconducibile al minor impatto ambientale delle immissioni annesse alla produzione dei polimeri delle fibre Brewed Protein (principalmente sotto forma di colture vegetali ed energia elettrica rinnovabile) rispetto agli allevamenti per la produzione di cashmere e lana. La scala di produzione è in crescita e le fibre, i filati e i tessuti a base di Brewed Protein sono ora disponibili per l'acquisto su scala commerciale.

Pagina web sulla sostenibilità di Spiber: https://spiber.inc/en/sustainability/

Spiber Inc. Fondata nel settembre 2007, Spiber Inc. è una startup biotecnologica giapponese che attinge a nozioni avanzate di biologia di sintesi, scienza dei polimeri e scienza dei materiali per lo sviluppo dei suo innovativi nuovi materiali Brewed Protein realizzati con zuccheri di origine vegetale utilizzando una tecnologia di fermentazione microbica.

Sito web di Spiber: https://spiber.inc/en/

CIEL TextilePiù che un mero fornitore, CIEL Textile è un partner di fiducia nel mondo della moda. Il gruppo, la cui missione consiste nel "migliorare la moda ogni giorno", offre un vasto portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi innovativi a clienti in tutto il mondo. Ogni anno, 34 milioni di capi d'abbigliamento vengono creati con passione dai 18.000 dipendenti altamente competenti di CIEL Textile presso i suoi 18 stabilimenti di produzione nelle Mauritius, nel Madagascar, in India e nel Bangladesh.

Sito web di CIEL Textile: https://cieltextile.com/

