Ferragni-Fedez, il 'video-chiarimento' dopo Rosa Chemical

Chiarimento all'Ariston tra Chiara Ferragni e Fedez dopo l'esibizione di Rosa Chemical che ha coinvolto il rapper in un dirompente show a sfondo erotico, tra amplessi mimati e un lungo bacio sulla bocca finale. In un video che circola sui social, girato in quella che sembra una pausa pubblicitaria, Fedez si avvicina a Chiara Ferragni sul palco, come convocato dalla moglie, che, sempre con il sorriso, sembra chiedere a Fedez spiegazioni. Fedez allarga le braccia come a sottolineare di non avere responsabilità dell'accaduto.

Intorno a loro, Amadeus e alcuni degli autori del festival, tutti sorridenti, in un clima che sembra tutt'altro che drammatico. Ma il video si chiude con Chiara che sembra chiedere a Fedez di seguirla dietro le quinte.