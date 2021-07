Ferragni in Puglia con il jet privato, polemiche a colpi di tweet

Chiara Ferragni in tendenza su Twitter, di nuovo. Stavolta a dividere gli utenti c'ha pensato il viaggio in Puglia della influencer, atterrata con un jet privato ieri a Bari con famiglia e amici al seguito per poi dirigersi in una masseria pugliese. Troppa ostentazione per alcuni, partiti subito all'attacco, coerenza con lo stile di vita e i relativi guadagni dell'imprenditrice per altri. Comunque terreno di scontro social a colpi di 'cinguettii'.

"Quella che i politici fanno schifo eh?", scrivono i detrattori condividendo la foto di Ferragni a bordo del jet. Diverse le critiche a sfondo ambientalista: "Forse prima di definirsi 'ecologisti' bisognerebbe essere un po' più coerenti. Fedez e la Ferragni - scrivono - sono ipocriti, quello che dicono lo fanno solo per avere più visibilità e idolatria. Più coerenza e meno ipocrisia", chiosano, per poi ironizzare: "La Ferragni ha già chiesto la decrescita felice, il passaggio all'elettrico e l'abbandono delle fonti fossili altrimenti il livello del mare si alza?".



"Ma state attaccando Chiara per una questione ambientale o perché voi non ve lo potete permettere?", ribattono i difensori della influencer. "Con la questione #Ferragni siete tutti diventati ambientalisti, dio mio. Morali e morali e immagino che non usiate mai la macchina, mai i mezzi se non necessari, sempre bici, nessuno spreco di cibo, acqua, tutto bio, niente fast fashion, ecc ecc. Dai da bravini", bacchettano. E a chi attacca per la spesa del viaggio rispondono: "Quindi se voi aveste i soldi (e la popolarità) della Ferragni e Fedez andreste in vacanza con un volo ryanair, con code all’aeroporto, gente che ti chiede 569 foto, i vicini in aereo che ti scannerizzano per due ore, ecc. sono certa sì, assolutamente. Ok". "Avessi i soldi della Ferragni andrei anche in bagno col jet privato. Rosicate anche meno, dai!", l'invito.