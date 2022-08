Ferragosto, controlli Nas in Rsa e case di riposo - Video

Criticità strutturali, organizzative e di igiene. E' quanto emerso dai controlli dei Carabinieri Nas, presso le strutture socio-sanitarie e ricettive per anziani e disabili, rafforzati in concomitanza con il periodo di Ferragosto. Negli ultimi giorni, i Carabinieri Nas hanno ispezionato, sull’intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite (Rsa), case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 70 irregolari, pari al 20% degli obiettivi controllati, contestando 127 sanzioni penali e amministrative, per oltre 40 mila euro.