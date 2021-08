Al via il weekend di Ferragosto: lungo la rete Anas è previsto traffico molto intenso in direzione sud, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Domenica invece si prevede traffico intenso per le tradizionali gite fuori porta e a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.