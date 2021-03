Ferrara, 75enne morta in casa: interrogato il figlio

(Adnkronos)

Una 75enne è stata trovata morta in casa. Al momento il pm sta interrogando il figlio della donna. Stamattina al 112 dei Carabinieri di Ferrara è arrivata una richiesta d’intervento da parte di uno psichiatra ferrarese, che affermava di aver ricevuto un messaggio, da un utente a lui sconosciuto, nel quale veniva informato della morte di una donna in via Ghiara e si affermava fosse stata causata dal figlio. La centrale operativa ha inviato immediatamente sul posto una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile e, contestualmente, ha verificato l’utenza da cui il messaggio era pervenuto, che risultava effettivamente riconducibile a un uomo residente all’indirizzo indicato.

Sul posto, i militari hanno trovato tre figli della vittima (due uomini e una donna) di età compresa tra i 45 e i 55 anni, tutti conviventi con l’anziana madre. In camera, disteso sul letto, c'era il cadavere della 75enne pensionata. I preliminari accertamenti condotti dall’anatomopatologo, espressi con assoluta riserva, confermerebbero la presenza di lievi tracce riconducibili a un possibile decesso per soffocamento, non escludendo tuttavia le cause naturali dell’accadimento.

Sulla base degli elementi raccolti, il pm sta procedendo in questo momento all’interrogatorio del figlio della defunta, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. Gli ambienti della casa non presentavano segni di colluttazione o confusione, né tantomeno sul corpo della donna sono state trovate lesioni o tracce evidenti di azioni violente. Sul posto, oltre al personale del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Ferrara, anche gli uomini della sezione rilievi del Reparto Operativo per il sopralluogo e i repertamenti del caso, condotti in presenza del medico legale, inviato presso l’abitazione dal pm di turno.