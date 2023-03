Ferrara, ferisce amico con dardo e colpi machete dopo lite

Ha discusso con un amico in casa e lo ha ferito lanciandogli un dardo al collo con una balestra professionale per poi infierire colpendolo più volte alla schiena con un machete. La vittima, un 28enne di Ferrara come l'aggressore, si è salvato solo grazie alla felpa che ha frenato la freccia e, riuscito a uscire in strada grondante di sangue, è stato soccorso in tempo da alcuni passanti e trasportato d'urgenza in ospedale dove si rimetterà in un mese.

E' successo intorno alla mezzanotte di ieri a Bosco Mesola, frazione in provincia di Ferrara. Il ragazzo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio e possesso di droga: in casa i carabinieri gli hanno poi trovato diverse dosi di stupefacenti.