Ferrara, morto bimbo caduto in vasca acque reflue

E' morto il bambino di un anno e mezzo che ieri a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, è caduto in una vasca di raccolta di acque reflue nel cortile vicino all'impresa di famiglia. Il piccolo era ricoverato all'ospedale di Cona. La procura di Ferrara ha aperto un'inchiesta e indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, ieri il bimbo era con la bisnonna di 75 anni quando è salito sul coperchio della vasca che ha ceduto. Il piccolo è finito nella vasca ed è stata la mamma a tuffarsi per recuperarlo. I soccorritori lo hanno rianimato e lo hanno trasportato in ospedale ma purtroppo non ce l'ha fatta e questa mattina è morto.